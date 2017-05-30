«Тур де Франс — 2019» будет стартовать в Брюсселе в честь 50-летия победы Меркса

В 2019 году знаменитая веломногодневка «Тур де Франс» будет стартовать в Брюсселе (Бельгия) в честь 50-летия первой победы в этих соревнованиях бельгийского велогонщика Эдди Меркса, сообщает Het Nieuwsblad.

За свою карьеру Меркс пять раз побеждал в генеральной классификации «Большой петли».

Ранее «Тур де Франс» стартовал в Бельгии в 1958, 1975, 2004 и 2012 годах.

“Тур де Франс” 2017 года пройдёт по территории Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции. Гонка стартует 1 июля в Дюссельдорфе (Германия).