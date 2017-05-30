Тренер сборной Китая по настольному теннису отстранён за долг казино

Главный тренер женской сборной Китая по настольному теннису Кун Линхуэй отстранён от этой должности в связи с тем, что один из фешенебельных курортов Сингапура подал на него в суд, требуя возместить $ 327 тыс., которые двукратный олимпийский чемпион задолжал в казино, сообщает Straits Times.

В феврале 2015 года многократный чемпион мира взял кредит в казино в размере $ 720 тыс. и вернул лишь немногим больше половины суммы.

Кун Линхуэй возглавлял женскую сборную Китая по настольному теннису с 2013 года.