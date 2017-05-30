Смирнов: мы с Юко находимся в раздумьях и трезво оцениваем свои возможности

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов, выступающий в паре с Юко Кавагути, рассказал о подготовке дуэта и признал, что конкуренты у пары очень серьёзные. Ранее сообщалось, что фигуристы пока не определились со своим будущим в профессиональном спорте.

«Мы с Юко тренируемся, поддерживаем форму и готовимся к показательным выступлениям в проектах наших друзей Игоря Бобрина и Наташи Бестемьяновой. Ещё не знаем, думаем. В глобальном смысле мы находимся в раздумьях, трезво оцениваем свои шансы и возможности. В прошлом сезоне мы были физически хорошо готовы, но в моральном плане получилось, что не смогли выстоять. Есть опасения, не хотим сделать ещё хуже. Конкуренты у нас очень сильные.

Если мы будем продолжать выступать, то они должны оценить уровень нашей подготовки. Дело в том, что федерация старается никогда не бросать своих спортсменов. Если в их распоряжении есть опытные фигуристы, способные показать результат, они будут только за. Мы находимся в резерве сборной, у нас богатейший опыт, поставить программы мы сможем за несколько дней", — цитирует Смирнова «Р-Спорт».