«Дельта» обеспечила себе место в плей-офф КЕЧ по пляжному футболу

Саратовская «Дельта» во втором туре основного раунда Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу обыграла израильскую «Фалфалу» со счётом 4:3 и гарантировала себе выход в плей-офф соревнований. В составе российской команды хет-триком отметился Оливера Пауло Жил, ещё один мяч в активе Игора Мело Матеуса.

В другом противостоянии группы I польский «Грембах» разгромил французский «Гран Мотте» со счётом 8:3.

Саратовская команда одержала две победы в двух матчах и гарантировала себе первое место в квартете.