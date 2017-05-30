«Кристалл» и ЦСКА победили во 2-м туре основного раунда КЕЧ по пляжному футболу

Санкт-петербургский «Кристалл» в матче второго тура основного этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу обыграл испанский «Кадис» со счётом 7:5. В составе российской команды дублями отметились Артур Папоротный и Суарес Родриго, по голу забили Нелито Да Силва, Андрей Андреев и Датинья.

Московский ЦСКА победил польский «Лодзь» со счетом 4:2. Дублем отметился Рафинья, ещё по голу забили Сергей Степлиани и Михаил Семёнов.

Обе российские команды одержали свои вторые победы на турнире. Групповой турнир завершится 31 мая.