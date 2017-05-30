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Великая, Дьяченко, Гаврилова пропустят турнир «Московская сабля»

30 мая 2017, вторник. 16:32. Другие

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов рассказал о составе участников международного турнира «Московская сабля», который пройдёт в столице России 2-4 июня.

«Это знаковый турнир, он проводится с 1973 года. В этом году он пройдёт на новой площадке — Ледовый дворец ВТБ. На турнире не будет командных соревнований, будут только личные.

В команде есть значительные изменения, не будет Софьи Великой, она готовится к следующим турнирам. Не будет Екатерины Дьяченко, Юлии Гавриловой. Но будут молодые спортсмены – Софья Позднякова, Анна Башта, молодые фехтовальщицы Ольга Никитина, Светлана Шевелёва и Валерия Большакова, а лидером будет наша олимпийская чемпионка Яна Егорян.

У мужчин не будет Николая Ковалёва, но будут Алексей Якименко и Вениамин Решетников, с ними будут Камиль Ибрагимов — наш средневозрастной спортсмен, а также молодые Константин Лоханов, Владислав Поздняков, Дмитрий Даниленко.

Будет очень сильная мужская сборная Италии, молодые американские спортсмены, сильная команда будет у французов, как мужская, так и женская, не стоит сбрасывать со счетов сборные Южной Кореи, а также Китай", — цитирует Михайлова «Интерфакс».

Источник: Интерфакс Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Якименко Вениамин Решетников Екатерина Дьяченко Николай Ковалёв Софья Великая Юлия Гаврилова
Новости. Другие
30 мая 2017, вторник
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