«Газпром-Югра» обыграл «Сибиряк» в первом матче серии за третье место в ЧР

«Газпром-Югра» в первом матче серии за третье место по итогам чемпионата России по мини-футболу оказался сильнее «Сибиряка» со счётом 4:3. Вторая встреча также пройдёт в Новосибирске, 31 мая, после чего серия переместится на площадку «Газпрома-Югра».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Плей-офф. Серия за 3-е место. Первый матч

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 3:4 (2:1)

Голы: Лео Сантана, 2 (1:0), Сими Сайотти, 17 (2:0), Афанасьев, 22 (2:1), Котляров, 32 (2:2), Копейкин, 39 (2:3), Чёрный, 40 (2:4), Иванов, 43 (3:4)

Счёт в серии: 0-1.