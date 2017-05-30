Россиянки проиграли Нидерландам на международном турнире по водному поло в Китае

Женская сборная России во втором туре международного турнира по водному поло в Куньшане (Китай) уступила команде Нидерландов со счётом 8:10. Накануне россиянки оказались сильнее хозяек бассейна — 12:11, а в среду, 31 мая, встретятся со сборной США.

Напомним, что этот турнир является подготовительным этапом к суперфиналу Мировой лиги, который пройдёт в Шанхае с 6 по 11 июня. Там россиянкам предстоит сыграть с командами США, Японии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Канады и Китая.

Водное поло. Женщины. Международный турнир. Куньшань, Китай

2-й тур



Нидерланды — Россия — 10:8.