Шибаев и Скачков преодолели квалификацию ЧМ по настольному теннису в паре

В Дюссельдорфе (Германия) завершилась квалификация чемпионата мира по настольному теннису. Россияне Александр Шибаев и Кирилл Скачков вышли в основную сетку соревнований в парном разряде, победил Генчая Менге и Батухана Улучака из Турции и узбекский дуэт Зохид Кенжаев / Ислонбек Султонов.

В одиночном разряде россиянин Владимир Сидоренко отбора не прошёл, проиграв в плей-офф тайцу Падасаку Танвириявечакулу.

С первого круга основной сетки начнут борьбу пары Полина Михайлова / Ольга Воробьёва, Яна Носкова / Мария Тайлакова и Алексей Ливенцов / Кирилл Пайков, а также одиночники Григорий Власов, Александр Шибаев, Полина Михайлова и Яна Носкова.