Томашевский выиграл у Багдасаряна в первом туре ЧЕ по шахматам в Минске

Россиянин Евгений Томашевский одержал победу над армянином Вахе Багдасаряном в первом туре чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Беларуси. Ещё один россиянин — Дмитрий Яковенко также одержал победу, а его соотечественник Дмитрий Андрейкин завершил свою партию вничью.

Следующий тур ЧЕ по шахматам состоится 31 мая. Турнир является отборочным к Кубку мира, который в свою очередь станет квалификацией к турниру претендентов. Право сыграть на Кубке мира получат 22 лучших шахматиста чемпионата Европы. ЧЕ завершится 10 июня.