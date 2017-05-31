Россиянин Лопухов стал наставником мужской сборной Беларуси по биатлону

Российский специалист Николай Лопухов в следующем сезоне будет наставником мужской сборной Беларуси по биатлону, передаёт «БелТА». Об этом сообщил президент Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский.

Вместе с Лопуховым команду будет тренировать Василий Большаков. За подготовку женской сборной будут отвечать Альфред Эдер и Фёдор Свобода.

По словам Цыбульского, в следующем олимпийском цикле федерация планирует оказаться от услуг иностранных специалистов.

Ранее Лопухов тренировал российских лыжников и биатлонистов.