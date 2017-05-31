Лукашенко: у Домрачевой ребёнок на руках, но она способна завоевать медаль

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал спортсменам страны брать пример с биатлонистки Дарьи Домрачевой. По словам Лукашенко, она готова продолжать борьбу при любых обстоятельствах.

«Не надо выдумывать что-то, искать оправдания и ссылаться на какие-то проблемы. У нас проблема только в одном – тренер и спортсмен. Я бы сказал, даже больше спортсмен.

Домрачева только родила, ещё ребёнок на руках. Но она способна завоевать медаль. А другие, которые блюли предолимпийскую подготовку и тому подобное, — нет. Кто мешает? Всё зависит от спортсмена, от его желания. Будет результат – я для вас ничего не пожалею. Не будет его – извините», – приводит слова Лукашенко «БелТА».