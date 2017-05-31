Елфутина, Айвазян и Зюзина выступят в финале Кубка мира по парусному спорту

4-11 июня в Сантандере (Испания) состоится финал Кубка мира по парусному спорту. Участие в престижных соревнованиях примут три представителя России. В классе RS:X выступят бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Испания), действующая вице-чемпионка Европы Стефания Елфутина, а также Евгений Айвазян.

В классе «Лазер-радил» на старт выйдет россиянка Екатерина Зюзина.

Бронзовые призёры чемпионата мира в классе «470» Павел Созыкин и Денис Грибанов пройти отбор в финал Кубка мира не смогли.