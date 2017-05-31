Хрычиков: Исинбаева покинула пост главы набсовета РУСАДА, и.о. будет Ивлев

Член наблюдательного совета РУСАДА, глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева покинула пост председателя набсовета РУСАДА, а также рассказал о ходе восстановления статуса РУСАДА в ВАДА.

«Исинбаева подала в отставку, мы внесли изменения в устав, согласно которым председатель и вице-председатель набсовета не могут быть представителями ОКР, ПКР или правительства РФ, а Исинбаева является представителем ОКР и больше не может выполнять функции председателя. Как только изменения в устав будут одобрены общим собранием членов РУСАДА и зарегистрированы Министерством юстиции, мы можем приступить к выборам нового председателя. И. о. председателя будет Александр Ивлев. На следующем заседании набсовета, которое будет предварительно в 20-х числах июня, будет выбран председатель.

Исинбаева остаётся в совете. Очень полезно, если она будет работать. Она — публичное лицо, человек, который может принести большую пользу в борьбе с допингом.

Частичное восстановление РУСАДА не состоится, потому что его не существует как концепции. Получение права на тестирование и планирование тестов — это и есть частичное соответствие. Но юридически мы такой термин не можем применять, потому что его нет в антидопинговом кодексе. Полное соответствие РУСАДА мы планируем получить в ноябре, если дорожная карта будет продолжать выполняться и все требования, выставленные комитетом по соответствию, будут выполняться.

Сейчас мы можем смотреть с оптимизмом на эти вещи, потому что ключевые моменты, которые были проблемными на пути к восстановлению, в данный момент более или менее устранены. Сейчас, после того как мы получим право на тестирование, будет проводиться наблюдение, как это всё происходит, насколько компетентно инспектора допинг-контроля работают, как проводится планирование и так далее. На основе этой информации будет приниматься решение о восстановлении соответствия. Надеемся, что это будет ноябрь.

Был принят кодекс об этике, предотвращении конфликта интересов и коррупции. Очень комплексный документ, который мы отправим на рассмотрение в комитет по соответствию ВАДА. Если от него будет получено одобрение изменений устава и соответственно кодекса от комитета по соответствию, то мы рассчитываем получить право на проведение тестирования и планирования тестирования в России», — цитирует Хрычикова «Р-Спорт».