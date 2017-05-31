В Москве прошёл благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца»

28 мая в Москве, на Воробьёвых горах, прошёл благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца», на старт которого вышли четыре тандема, в каждом из которых был человек с инвалидностью и без. В частности, ими стали спортсмены-любители проекта «Больше, чем можешь», среди которых участник программ РООИ «Перспетива» Глеб Гришанов (у Глеба тяжёлая форма детского церебрального паралича) и основатель Zelenski Run Club Вадим Зеленский.

«Мы победили! Трасса была непростой, особенно тяжело было на горках, но наш успех стоил всего этого. Мы очень довольны и воодушевлены победой, – сказал Вадим Зеленский. – На этом марафоне я был рад не просто пробежать очередную дистанцию, но и сделать что-то больше – дать почувствовать другому человеку ощущение вовлечённости и радость от преодоления финишной черты!»

Участники проекта также привлекали внимание к благотворительному сбору в 330 000 рублей. За две недели удалось собрать даже больше – 366 600. На эти деньги будут куплены адаптированные велосипеды для ребят с инвалидностью – учеников родной для Глеба школы-интерната №31.

«Начав заниматься, я понял, как стал отличаться от своих друзей с инвалидностью. Мне помогли, а сколько таких, как я, только мечтают приобщиться к спорту? – рассказал Гришанов. – Здорово, что теперь у ребят из моей школы будет больше возможностей заниматься спортом».

Следующий забег команды «Больше, чем можешь» состоится на полумарафоне «Лужники» 13 августа.