ЦСКА одержал третью победу в основном этапе КЕЧ по пляжному футболу

Московский ЦСКА обыграл венгерский клуб «Щервы» в матче третьего тура основного этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Португалии со счётом 3:1 и пробился в 1/8 финала соревнований.

В составе российской команды дублем отметился Михаил Семёнов. Ещё один гол в активе Сергея Степлиани.

Московская команда выиграла все три матча в группе H и вышла в плей-офф соревнований с первого места.

Участие в Кубке европейских чемпионов также принимают саратовская «Дельта», санкт-петербургский «Кристалл», московские «Спартак» и «Локомотив».