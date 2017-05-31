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ЦСКА одержал третью победу в основном этапе КЕЧ по пляжному футболу

31 мая 2017, среда. 13:59. Другие

Московский ЦСКА обыграл венгерский клуб «Щервы» в матче третьего тура основного этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Португалии со счётом 3:1 и пробился в 1/8 финала соревнований.

В составе российской команды дублем отметился Михаил Семёнов. Ещё один гол в активе Сергея Степлиани.

Московская команда выиграла все три матча в группе H и вышла в плей-офф соревнований с первого места.

Участие в Кубке европейских чемпионов также принимают саратовская «Дельта», санкт-петербургский «Кристалл», московские «Спартак» и «Локомотив».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА
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