Михайлова вышла во второй круг ЧМ по настольному теннису в Германии

Россиянка Полина Михайлова пробилась во второй круг чемпионата мира по настольному теннису в женском одиночном разряде, который проходит в Дюссельдорфе (Германия). На старте основной сетки турнира она обыграла тайскую теннисистку Ораван Парананг со счётом 4:0 (11:6, 12:10, 11:4, 12:10).

Следующей соперницей Михайловой станет представительница КНДР Ри Хён Сим. 30-летняя российская спортсменка является трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Чемпионат мира по настольному теннису завершится 5 июня.