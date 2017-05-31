Носкова вышла во второй круг ЧМ по настольному теннису в Германии

Россиянка Яна Носкова вышла во второй круг чемпионата мира по настольному теннису в женском одиночном разряде, который проходит в Дюссельдорфе (Германия). В стартовом раунде основной сетки соревнований она в пяти партиях обыграла представительницу Словении Алекс Галич со счётом 4:1 (9:11, 11:9, 11:9, 11:6, 12:10).

Ольга Воробьёва проиграла Фэн Тяньвэй из Сингапура — 0:4 (5:11, 4:11, 7:11, 3:11). Мария Тайлакова также в четырёх партиях уступила китаянке Чэнь Мэн.

Чемпионат мира в Дюссельдорфе завершится 5 июня.