Поздняков: уход Исинбаевой — не отставка, а шаг к полной независимости РУСАДА

Первый вице-президент Олимпийского комитета России, четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков прокомментировал уход двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства.

«Я бы в первую очередь не назвал это отставкой. На самом деле сегодня приняты изменения в устав РУСАДА, в соответствии с которыми пост председателя и вице-председателя должны занимать независимые члены наблюдательного совета. Поэтому это очень принципиальный момент — это не отставка, а шаг, который сделало РУСАДА, учредители и наблюдательный совет РУСАДА, чтобы сделать органы управления организации полностью независимыми.

В настоящий момент это является общемировым трендом, тон которому задал МОК. На заседании исполнительного комитета выработаны 12 критериев, и один из них звучит так: антидопинговые агентства должны быть полностью независимыми от спортивной среды. Мы с уважением относимся к этим решениям и поддерживаем их. Можно сказать, что Российское антидопинговое агентство является одним из лидеров в поддержке движения к независимости. Поэтому мы рассматриваем это именно так", — цитирует Позднякова «Р-Спорт».