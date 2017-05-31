Украинская бегунья Лупу дисквалифицирована на 8 лет за допинг

Чемпионка Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013 года в беге на дистанции 800 метров украинка Наталья Лупу дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Положительной оказалась допинг-проба, которая была взята у спортсменки во внесоревновательный период, 29 июля 2016 года. Ранее Наталья отбыла девятимесячную дисквалификацию за применение допинга.

На чемпионате мира в помещении 2012 года в Стамбуле Лупу завоевала серебро, а на чемпионате Европы в помещении в Праге в 2015 году — бронзу.