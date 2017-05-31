«Спартак» разгромил РТУ в 3-м туре основного раунда КЕЧ

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над рижским РТУ в матче третьего тура основного раунда Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.

Мини-футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия

Основной раунд. Третий тур

РТУ (Рига, Латвия) — «Спартак» (Москва, Россия) — 0:6 (0:2, 0:3, 0:1).

Голы: Пачев (8, 15, 35), Суарес (9, 14), Аманов (23).

Также сегодня ещё один представитель России — московский «Локомотив — сыграет с молдавским «Джокером-Торнадо».