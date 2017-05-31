В Удмуртии начала работу пилотная площадка «Лыжи Мечты. Лето»

В Удмуртии начала работу пилотная площадка по созданию первого в России инклюзивного семейного спортивного лагеря «Лыжи Мечты. Лето».

С 31 мая по 5 июня 18 детей от 5 до 14 лет с различными видами инвалидности будут заниматься летними адаптивным видами спорта по уникальным методикам, разработанным инструкторами программы «Лыжи Мечты».

3 июня в рамках проекта также состоится официальное открытие первого сезона программы «Лыжи мечты. Ролики» в Удмуртии. В празднике примут участие 50 семей, воспитывающих детей с особенностями развития, а также уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, министр спорта и молодёжной политики УР Игорь Краснов, другие официальные лица и друзья программы.