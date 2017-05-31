В допинг-пробе канадского пауэрлифтера обнаружены 11 запрещённых веществ

Канадский пауэрлифтер Томас Джамал дисквалифицирован на четыре года после положительной допинг-пробы сразу на 11 запрещённых веществ. В пробе мочи, взятой у спортсмена 11 февраля, были найдены: нандролон, тестостерон, метандиенон, оксандролон, оксиметолон, клостебол, болденон, дростанолон, тамоксифен, летрозол, а также марихуана. Об этом сообщает СВС.

Срок дисквалификации канадского спортсмена составит четыре года и завершится 19 апреля 2021 года. В это время ему запрещено участвовать в любых официальных соревнованиях и тренировках с командой.