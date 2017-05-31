ОКР: приносим извинения всем, чьи чувства были задеты из-за поста о феминизме

Олимпийский комитет России принёс извинения за сообщение в официальном «твиттере», появившееся 26 мая, в котором сотрудник ОКР обыграл надпись на майке серебряного призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро Ангелины Мельниковой о феминизме.

«Официальный «твиттер»-аккаунт Олимпийского комитета России приносит извинения всем, чьи чувства были задеты из-за поста о феминизме», — говорится в новом сообщении.

После публикации скандального твита пользователи выступили с критикой в адрес сотрудника ОКР, опубликовавшего сообщение, с требованием уволить его, аргументируя свои требования тем, что феминизм не противоречит талантам и красоте.