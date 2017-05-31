Власов не сумел выйти во 2-й круг ЧМ по настольному теннису в Германии

Россиянин Григорий Власов потерпел поражение от венгра Томаша Лакатоша со счётом 2:4 в матче первого круга чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в Дюссельдорфе (Германия).

Настольный теннис. Чемпионат мира. Дюссельдорф, Германия

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Григорий Власов (Россия) — Томаш Лакатош (Венгрия) — 2:4 (10:12, 11:6, 12:14, 5:11, 12:10, 4:11).

Вчера, 30 мая, Власов в паре с Яной Носковой пробился в 1/16 финала на соревнованиях смешанных пар. За выход в четвертьфинал Власов и Носкова 1 июня поспорят со шведами Матиасом Карлссоном и Матильдой Экхольм.