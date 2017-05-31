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ОКР материально наказал сотрудника, опубликовавшего сообщение о феминизме

31 мая 2017, среда. 20:01. Другие

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов сообщил, что сотрудника, опубликовавшего скандальный «твит» про феминизм, наказали материально, добавив, что то сообщение было лишь неудачной попыткой пошутить насчёт фотографий.

«Вы же понимаете, что это троллинг фотографии. Ну, обыграли то, что на майке. У меня никаких комментариев здесь нет и быть не может. Приносим официальные извинения всем, кого данная подпись обидела или оскорбила. Только троллинг неудачный, конечно, получился. Глупость. За неё и извиняемся», — приводит слова Выборнова «Медуза».

Источник: Медуза Сообщить об ошибке
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