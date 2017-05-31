Скачков и Шибаев пробились в 1/8 финала ЧМ по настольному теннису в парах

Россияне Кирилл Скачков и Александр Шибаев одержали победу над иранцами Ниму и Ноша Аламяна со счётом 4:2 на чемпионате мира по настольному теннису, который проходит в Дюссельдорфе. За выход в четвертьфинал Кириллу и Александру предстоит сразиться с представителями Бразилии Хьюго Кальдерано и Густаво Цубоем.

Настольный теннис. Чемпионат мира. Дюссельдорф, Германия

Мужчины. Парный разряд. 1/16 финала

Кирилл Скачков/Александр Шибаев (Россия) — Ниму Аламяна/Ноша Аламяна (Иран) — 4:2.

Ранее Александр Шибаев пробился во второй раунд одиночного разряда.