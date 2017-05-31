«Динамо» выиграло у «Дины» во втором матче финальной серии ЧР по мини-футболу

Подмосковное «Динамо» нанесло поражение московской «Дине» со счётом 3:1 во втором матче финальной серии Суперлиги чемпионата России по мини-футболу, который состоялся в Москве.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу подмосковной команды, которая в третьей встрече, запланированной на 3 июня, получит преимущество своей площадки.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал

Второй матч

«Дина» (Москва) — «Динамо» (Московская область) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:0, 0:2 — доп. время).

Голы: Асадов (48) — Шакиров (1), Нандо (56, 59).