«Локомотив» обыграл «Джокер-Торнадо» и вышел в плей-офф КЕЧ с первого места

Московский «Локомотив» нанес поражение молдавскому «Джокер-Торнадо» со счётом 5:1 в матче третьего тура основного раунда Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.
Таким образом, московская команда набрала в трёх матчах 8 очков и завоевала в группе B первое место.
Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия
Основной этап. Третий тур
«Джокер-Торнадо» (Молдавия) — «Локомотив» (Москва, Россия) — 1:5 (0:2, 1:3).
Голы: Негара (15) — Шайков (5), Горчинский (7), Крышанов (15), Де Оливейра Валенса (16), Никоноров (19).