Носкова и Тайлакова не сумели выйти в 1/8 финала на ЧМ по настольному теннису

Россиянки Яна Носкова и Мария Тайлакова потерпели поражение от представительниц Индии Манике Батре и Моуме Дас со счётом 3:4 в матче первого круга парных соревнований на чемпионате мира по настольному теннису, проходящему в Дюссельдорфе.

Настольный теннис. Чемпионат мира. Дюссельдорф, Германия

Женщины. Парный разряд. 1/16 финала

Яна Носкова / Мария Тайлакова (Россия) — Манике Батре / Моуме Дас (Индия) — 3:4.

Ранее Носкова пробилась во второй круг одиночных соревнований, победив словенку Алекс Галич со счётом 4:1.