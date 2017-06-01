Мутко: Исинбаева становится серьёзным спортивным деятелем

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал уход Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета РУСАДА по требованию Всемирного антидопингового агентства.

«В это мы стараемся не вмешиваться. РУСАДА — независимая организация, у них свой независимый совет наблюдателей, свои учредители. Есть некие требования ВАДА, дорожная карта. По этой дорожной карте они восстанавливают свою деятельность. Есть критерий такой, что в совете директоров председатель должен быть из независимых кругов. Это если говорить про бизнес. Есть такие критерии, РУСАДА их выполняет. Это вопросы не к Лене. Лена — выдающаяся спортсменка, становится серьёзным спортивным деятелем. Она член комиссии МОК, находится в совете, будет послом ВАДА по теме допинга в России. Она сегодня сама объяснила все критерии. Они не государству предъявлены, а РУСАДА. Сейчас будут решать вопросы передачи себе полномочий по планированию, забору и допинг-контролю в России. Тогда это будет серьёзный шаг к восстановлению. Восстановлению лёгкой атлетики и паралимпийского движения и в целом снятию проблем в отношении российского спорта», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.