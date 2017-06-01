Два бейсболиста «Балтимора» дисквалифицированы на 122 игры за допинг

Бейсболист клуба «Балтимор Ориолс» Роберт Эндино дисквалифицирован на 50 матчей после того, как сдал положительный допинг-тест на запрещённое вещество амфетамин, сообщает AP News.

О дисквалификации 33-летнего инфилдера стало известно 31 мая. Помимо Эндино наказанию подвергся ещё один игрок «Балтимора» — аутфилдер Джонни Диксон, а также питчер «Аризоны Даймондбэкс» Брайан Вальдес. Эти два игрока получили по 72 матча дисквалификации после того, как в их организмах были обнаружены метаболиты станозолола.

33-летний Эндино присоединился к «Балтимору», выступающему в Восточном дивизионе Американской лиги MLB, в феврале. 20-летний Диксон и 22-летний Вальдес готовились к старту в Доминиканской летней лиге (одна из низших лиг).