Жуков: недопуск россиян на ОИ-2018 лишит соревнования смысла

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сказал, что в случае недопуска российских спортсменов на Игры-2018 соревнования будут лишены смысла.

«Если предположить что на Олимпийских играх в Пхёнчхане не выступит сборная России, то мир не увидит хоккейный турнир, не увидит Медведевой, которая кумир десятков миллионов людей во всём мире. Это лишит смысла спортивное соревнование. Мы активно работаем и добиваемся целостности олимпийского движения и соблюдения олимпийских идеалов. Делать из спорта политическое оружие — это преступление.

Даже ни у кого сомнений не может быть, что происходят с этим махинации. И всё равно мы слышим призывы, чтобы доказали, что российские спортсмены «чисты». Чего добиваются эти политики?

Месяц назад в Бундестаге состоялись слушания о допинге в российском спорте. По их окончании председатель комитета сказала: «Мы должны обратиться в МОК, чтобы не допустить российские команды на Игры-2018». Это прямое давление на МОК, это недопустимо. Тем более со стороны Германии. Это всё периодически возникает, и это чрезвычайно опасная вещь. Это может привести к новому расколу в МОК. Это тупиковый путь в спорте. Рад, что международное олимпийское движение не допускает такого рода непродуманных решений.

До Олимпиады 2016 года были призывы большого количества стран и министерств спорта стран, антидопинговых организаций об отстранении российской команды в целом за употребление допинга. К счастью, МОК не пошёл на поводу у политиков и проголосовал за то, чтобы команда выступала в Рио, за исключением двух федераций. Сейчас это всё не прекратилось", — цитирует Жукова «Р-Спорт».