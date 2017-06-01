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Агент Ефимовой: мы просили 150 млн рублей у Республики Татарстан? Это бред

1 июня 2017, четверг. 11:08. Другие

Агент пловчихи Юлии Ефимовой Андрей Митьков прокомментировал информацию о том, что команда Ефимовой просила у Республики Татарстан 150 млн рублей за то, чтобы трёхкратный призёр Олимпийских игр выступала под флагом республики.

«Объявленные цифры в 150 миллионов рублей – это абсолютный бред. Ни для кого ни секрет, что начиная с первой презентации, которую мы вместе с Ефимовой показывали Виталию Мутко в сентябре 2016 года, сумма не менялась. Последний раз обновляли презентацию несколько дней назад. Наш планируемый идеальный годовой бюджет – это 1-1,2 миллиона долларов. В зависимости от курса он может прыгать от 60 до 75 миллионов рублей. Показывая презентацию Мутко, мы с Юлей отметили, что у нас уже есть некоторые намётки по спонсорам. Он жёстко ответил, что не отпустит нас на «вольные хлеба» — и предложил разделить эту сумму на три части: треть даёт государство, треть регион и треть спонсоры. Даже обещал помочь со спонсорами. Исходя из этого, несложно посчитать, что при самом идеальном бюджете в 75 миллионов рублей регион на себя берёт только 25 миллионов в год максимум. Даже на четыре года олимпийского цикла выйдет 100 миллионов. Понятно, что если какой-то регион предложит нам 150 миллионов, мы не будем отказываться, но мы их не просим. Мы вообще не просим, а предлагаем сотрудничество.

Я два или три раза приезжал в Казань, участвовал в совещаниях с участием министра, его замов и всех заинтересованных лиц. Самым главным там был министр по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов. Также мы с ним несколько раз встречались в Москве. Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Республики Татарстан Михаил Смолкин приезжал к заместителю директора ЦСП Минспорта РФ Дмитрию Селиванову — мы вместе сидели и считали затраты на 2017 год. Когда «большой» ЦСП сказал, что возьмёт на себя оплату сборов и передвижений трёх человек, задействованных в Efimova Team — самой Юлии Ефимовой, тренера Андрей Ефимова и медицинского специалиста, — как раз получилось 25 миллионов рублей. Что ещё раз доказывает адекватность нашей оценки проекта. В эту сумму для Татарстана входили также зарплаты всех спортсменов и аренда для них жилья.

Татарстан в итоге повёл себя очень некорректно. Изначально Виталий Мутко (ставший уже вице-премьером) переговорил о переходе Ефимовой с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, исполнение спустилось на уровень Леонов – Митьков. Всё тянулось четыре месяца. У нас запросили огромное количество разных бумаг — вплоть до трудовой книжки Юли и моей личной расписки, что Ефимова не имеет обязательств перед другими регионами. Вся переписка имеется, если интерсно, могу её предоставить — нам скрывать нечего. Всё тянулось очень долго. В какой-то момент мне позвонил Селиванов. К нему пришёл Леонов и сказал, что денег на Ефимову то от нет, то ли не хватает. Сам Леонов мне до сих пор не позвонил, не объяснил, не аргументировал — хотя до этого мы общались регулярно, как минимум в еженедельном режиме. Единственное, о чём я сейчас в связи с этой историей жалею, — что на протяжении четырёх месяцев не вёл переговоров с другими регионами.

Мне очень странно, что сейчас эта непубличная история всплыла именно в Татарстане, да ещё и с такими цифрами. Я лично переговорил с Айратом Шамиловым, который написал про 150 млн в своём «твиттере». Было интересно, откуда у него эта информация и такая цифра. Понятно, что он не стал отвечать, сказал, что доверяет сотруднику, который принёс эту информацию. Хорошо, у меня тоже нет никаких оснований не доверять этому сотруднику. Но тогда остаётся два варианта. Первый вариант: если этот «источник» из Минспорта Татарстана — скорее всего, Минниханов спросил: «Что у нас с Ефимовой?» — и министерским боссам пришлось выдумывать нереальную цифру в 150 миллионов. Второй вариант: если источник из структуры выше Минспорта Татарстана — например, из Минфина, казначейства или администрации президента Татарстана — значит, передавая наши условия на проработку, люди просто дописали свои 500%, превратив 25 миллионов в год — сразу в 150. К сожалению, у меня есть некоторая информация, которая не позволяет исключить второй вариант», — рассказал Митьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Юлия Ефимова
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1 июня 2017, четверг
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