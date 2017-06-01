ФМБА представила ВАДА доказательства по срокам выведения мельдония из организма

Заместитель главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Юлия Мирошникова сообщила, что ФМБА представило Всемирному антидопинговому агентству доказательства того, что мельдоний не выводится из организма в течение года.

«Всё представлено», — приводит слова Мирошниковой «РИА Новости».

Ранее глава ФМБА Владимир Уйба сообщил, что это должно стать основанием для исключения препарата из списка запрещённых ВАДА. В частности, дисквалификацию за применение мельдония получила российская теннисистка Мария Шарапова.