М. Фуркад: пока не знаю, хочу ли я стать знаменосцем сборной на ОИ-2018

Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал информацию, что он считается одним из претендентов на роль знаменосца сборной на Играх-2018 в Пхёнчхане.

«Я много думаю об этом. С одной стороны, я хочу это сделать, но с другой — знаю, что это будет сложно из-за расписания гонок. За лето постараюсь выяснить, хочу ли я претендовать на эту роль. Сейчас такое решение принять невозможно», – приводит слова Фуркада Ski Chrono.