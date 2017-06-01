Полиция представила видео задержания Вудса

Полиция опубликовала видео задержания знаменитого американского гольфиста Тайгера Вудса, сообщает Associated Press. На днях спортсмен был задержан полицией по обвинению в вождении в состоянии опьянения, прошёл тестирование, не выявившее у него в крови следов алкоголя.

По сообщению полиции, Вудс «спал за рулём автомобиля, и его пришлось будить», несмотря на то что мотор транспортного средства продолжал работать.

Тайгер пояснил, что его состояние было обусловлено неожиданной реакцией на прописанные лекарства.

Видео доступно в аккаунте AP в «Твиттере»