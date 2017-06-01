Шибаев и Скачков вышли в четвертьфинал ЧМ по настольному теннису

Россияне Александр Шибаев и Кирилл Скачков вышли в четвертьфинал чемпионата мира по настольному теннису в Дюссельдорфе (Германия) в мужском парном разряде. В 1/8 финала соревнований они обыграли бразильский дуэт Уго Кальдерано / Густаво Цубои со счётом 4:2 (11:6, 11:9, 11:7, 6:11, 8:11, 11:9).

За выход в полуфинал чемпионата мира россияне поспорят с южнокорейским дуэтом Чон Ёнсик / Ли Сангсу.

Шибаев — серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года в парном разряде, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2013, 2015).