Лебедева, Абакумова, Гниденко оспорят метод Родченкова в CAS

Легкоатлетки Татьяна Лебедева и Мария Абакумова, а также велогонщица Екатерина Гниденко, дисквалифицированные за применение туринабола, подали объединённый иск в Спортивный арбитражный суд. Представители спортсменок намерены доказать, что методика его обнаружения, которую разработал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, не является корректной, сообщает «Коммерсант».

Ответчиком в будущем процессе выступит не Родченков, а МОК, который, по мнению российской стороны, признал метод Григория без достаточных на то оснований.

Рассмотрение дела состоится в сентябре.