«Локомотив» сыграет с «Кристаллом» в четвертьфинале КЕЧ по пляжному футболу

Московский «Локомотив» со счётом 7:3 победил польский «Грембах» в матче 1/8 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии. В составе российской команды дублями отметились Борис Никоноров и Лукао. Ещё по одному голу забили Максим Чужков, Фернандо де Оливейра Валенса и Егор Шайков.

В четвертьфинале «Локомотив» сыграет с санкт-петербургским «Кристаллом», который победил батумское «Динамо» — 4:2.

Позже свой матч плей-офф проведёт ещё один российский клуб — московский «Спартак».