«Спартак» вышел в четвертьфинал КЕЧ по пляжному футболу

Московский «Спартак» стал четвёртым российским клубом—участником четвертьфинала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Назаре (Португалия). В матче 1/8 финала подопечные Руслана Перная переиграли чемпиона Турции «Сеферихисар» со счётом 6:4.

Российская команда уверенно лидировала, однако в заключительном периоде белорус Игорь Бриштель оформил хет-трик, который едва не перевернул ход матча. В составе «Спартака» дважды отличился Эдуард Молина Суарес. Победным стал гол Сергея Шевкунова.

В четвертьфинале «Спартак» встретится с украинской командой «Артур Мьюзик».

Кубок европейских чемпионов—2017. Назаре, Португалия

1/8 финала

«Сеферихисар» (Турция) — «Спартак» (Москва, Россия) – 4:6 (0:3, 0:0, 4:3).