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Бах опроверг сделку с Лос-Анджелесом при определении столиц ОИ-2024 и ОИ-2028

1 июня 2017, четверг. 20:32. Другие

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах опроверг информацию о том, что согласно договоренности между МОК и будущими организаторами, проведение Олимпийских игр 2024 года будет отдано Парижу, а Игр-2028 — Лос-Анджелесу. Только эти два города претендуют на проведение летних Олимпийских игр 2024 года, хозяин которых должен определиться 13 сентября в Лиме.

Однако мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что МОК предложил им сделку – провести более поздние Игры-2028 в обмен на финансирование со стороны МОК детско-юношеских спортивных программ в Лос-Анджелесе.

«Мы будем обсуждать этот вопрос, прежде всего, на исполкоме МОК, а если решим выбирать сразу две столицы, то со всеми членами МОК. В любом случае будет голосование членов МОК, по итогам которого мы и примем решение», — приводит слова Баха Inside the Games.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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Томас Бах МОК
Новости. Другие
1 июня 2017, четверг
20:32 Бах опроверг сделку с Лос-Анджелесом при определении столиц ОИ-2024 и ОИ-2028
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