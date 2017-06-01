Бах опроверг сделку с Лос-Анджелесом при определении столиц ОИ-2024 и ОИ-2028

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах опроверг информацию о том, что согласно договоренности между МОК и будущими организаторами, проведение Олимпийских игр 2024 года будет отдано Парижу, а Игр-2028 — Лос-Анджелесу. Только эти два города претендуют на проведение летних Олимпийских игр 2024 года, хозяин которых должен определиться 13 сентября в Лиме.

Однако мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что МОК предложил им сделку – провести более поздние Игры-2028 в обмен на финансирование со стороны МОК детско-юношеских спортивных программ в Лос-Анджелесе.

«Мы будем обсуждать этот вопрос, прежде всего, на исполкоме МОК, а если решим выбирать сразу две столицы, то со всеми членами МОК. В любом случае будет голосование членов МОК, по итогам которого мы и примем решение», — приводит слова Баха Inside the Games.