Прыгунья с шестом Муллина победила на соревнованиях во Франции

Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешение выступать на международных стартах под нейтральным флагом, одержала победу на турнире в Монтрё (Франция) с результатом 4,60 м.

Второе место заняла представительница Венесуэлы Робейлис Пейнадо (4,55), третьей стала украинка Марина Килипко (4,55 м).

В мае Муллина победила на турнире в Пусане (Южная Корея) с результатом 4,50 м.

Алексей Сокирский стал восьмым на турнире в Монтрё в метании молота (72,55 м).