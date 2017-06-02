Назаров: Муллина хорошая спортсменка, но к элите она пока ещё на подходе

Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров прокомментировал победу российской прыгуньи с шестом Ольги Муллиной на турнире в Монтрё (Франция) с результатом 4,60. Ранее Ольга, выступающая под нейтральным флагом, выиграла соревнования в Пусане (Южная Корея).

«Ольга — молодец, это уже вторая победа. Это вселяет надежду на то, что и других выпустят и всё будет нормально в нашей лёгкой атлетике. От Ольги мы в этом сезоне ждём ещё прибавления в результате — она в хорошей форме, посетила все наши тренировочные мероприятия со сборной России. Думаю, Ольга на правильном пути, мы вправе ждать от неё результат 4,70-4,75. Ольга хорошая спортсменка, но к элите она пока ещё на подходе. Но она на правильном пути. Думаю, у неё всё получится. Ну и нужно поздравить её личного тренера с хорошей работой», — цитирует Назарова «Р-Спорт».