Эйгель преодолел квалификацию ЧЕ в гребле на байдарке-одиночке

В Тацене (Словения) проходит чемпионат Европы по гребному слалому. В женской каноэ-одиночке в полуфинал вышли все три представительный России. В квалификации Полина Мухгалеева заняла 8-е место, Зульфия Сабитова – 13-е, Алсу Миназова – 14-е. Лучший результат в активе испанки Нурии Вильярублы.

В байдарке-одиночке у мужчин в полуфинал прошёл только Павел Эйгель, продемонстрировавший 13-й результат. Не смогли пройти отбор Сергей Маймистов (37-й) и Максим Шабанов (39-й). Первым в квалификации стал чех Вит Приндиш.

Чемпионат Европы завершится 4 июня.