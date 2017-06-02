Шубенков: с шенгенской визой всё в порядке, выступлю в Риме, Стокгольме и Париже

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков сообщил, что получил шенгенскую визу и сможет выступить на этапах «Бриллиантовой лиги» в Риме (8 июня), Стокгольме (18 июня) и Париже (1 июля). Ранее он не успел вовремя получить американскую визу и пропустит этап в Юджине.

«С шенгенской визой всё в порядке, то есть я смогу выступить на этапах „Бриллиантовой лиги“ в Риме, Стокгольме и Париже. Скорее всего, у меня будет ещё один старт, но не „Бриллиантовой лиги“. Это турнир в венгерском городе Секешфехервар в начале июля. Каких-либо российских стартов до чемпионата мира у меня не будет.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне я не буду выступать, он не входил в мой план на этот сезон", — цитирует Шубенкова «Р-Спорт».