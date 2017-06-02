Эдер Лима: Россия изменила мою жизнь

Нападающий сборной России и МФК «Газпром-Югра» Эдер Лима прокомментировал подписание контракта с бразильским клубом «Магнус Сорокаба» и рассказал, почему не принимает участия в серии за бронзовые медали Суперлиги с «Сибиряком».

«Мы долго совещались всей семьёй. У меня были предложения из разных уголков мира: Япония, Испания, Бразилия, Казахстан, Россия. Взвесив все варианты, я принял решение подписать соглашение с бразильским клубом «Магнус Сорокаба». Тем более оттуда всего 50 минут езды до дома моих родителей в Сан-Паулу.

Принять решение было очень тяжело. Россия изменила мою жизнь, здесь я создал свою семью, тут вырос мой сын Энзо. Возможно, в скором времени я вернусь назад, ведь мой сын, как и я, тоже россиянин. Мы от всей души благодарим Россию и особенно город Югорск, его прекрасных и добрых людей, болельщиков «Газпром-Югра» за очень искреннюю и тёплую поддержку все эти 11 лет. Я всегда особенно это ценил и отдавался игре полностью, старался показать все свои возможности для достижения высоких результатов. Я не прощаюсь с Россией и по-прежнему надеюсь на приглашение в сборную страны, что очень важно для меня. Уверен, все вместе мы обязательно одержим большую победу.

10 дней назад не стало папы моей жены, который был мне как второй отец. Я срочно вылетел в Бразилию на похороны, а когда вернулся назад, то был готов помочь своей команде выиграть медали чемпионата России. Но главный тренер сказал, что в моих услугах больше не нуждается, хотя мой отлёт в Бразилию мы согласовывали вместе. Сейчас до истечения контракта я занимаюсь в Люберцах по индивидуальной программе, которую оставил мне тренер по физической подготовке. Я хочу сказать большое спасибо всем тем людям, которые поддерживали меня в эти тяжёлые дни, писали мне слова соболезнований в социальных сетях. Это очень важно для меня. И ещё раз я хочу от всего сердца поблагодарить болельщиков «Газпрома-Югра», которые за 11 лет стали моей семьёй. Искренне желаю клубу новых побед и дальнейшего процветания!» — цитирует Эдера Лиму официальный сайт АМФР.