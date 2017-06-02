Дзюдоист Прокин получил черепно-мозговую травму в результате ДТП

Российский дзюдоист Сергей Прокин пострадал в результате ДТП с двумя автобусами в Подмосковье, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Авария произошла около 6 часов утра. Столкнулись автобус, следовавший из Рязани в Домодедово, и автобус с детьми, который направлялся из Коломны в Истру.

Всего пострадали 14 человек. У Сергея Прокина диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, вывихи и ушибы

28-летний спортсмен побеждал на Кубках мира в Алма-Ате (2011 год) и Варшаве (2013).