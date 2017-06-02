«Дельта» вышла в полуфинал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Саратовская «Дельта» вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Португалии, обыграв испанский клуб «Бала Азул» со счётом 6:3. Дублем в составе российской команды отметился Брайан Яно.

За выход в финал саратовская команда сразится либо с московским клубом «Спартак», либо с «Артур Мьюзик» (Украина).

В другом четвертьфинале встретятся две российские команды — московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Кристалл».

Розыгрыш Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу завершится 4 июня.