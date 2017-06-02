Женская сборная России в каноэ-одиночке стала шестой на ЧЕ по гребному слалому

На чемпионате Европы по гребному слалому в Тацене (Словения) женская сборная России в каноэ-одиночке (Полина Мухгалеева, Зульфия Сабитова, Алсу Миназова) заняла шестое место в командном турнире. Победили каноистки из Великобритании, серебро – у немок, бронза – у чешек.
В соревнованиях мужчин в каноэ-двойке первенствовала сборная Франции. Призёрами стали поляки и чехи.
Гребной слалом. Чемпионат Европы. Тацен, Словения
Женщины. Каноэ-одиночка. Команды
1. Великобритания – 153,24.
2. Германия – 157,32.
3. Чехия – 158,48…
6. Россия – 176,70.
Мужчины. Каноэ-двойка. Команды
1. Франция – 120,44.
2. Польша – 128,21.
3. Чехия – 132,23.